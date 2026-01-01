Открыт прием заявок на молодежный конкурс рекламы "Вместе против коррупции!"

Прием заявок на Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы "Вместе против коррупции!" стартует 1 мая 2026 года.

Цель проекта – привлечь внимание к вопросам профилактики коррупции и формирование в обществе нетерпимого отношения к ее проявлениям. Мероприятие проводится под эгидой Межгосударственного совета по противодействию коррупции.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

"Лучший видеоролик";

"Лучший плакат";

"Лучший рисунок".

В двух возрастных группах: от 10 до 17 лет, от 18 до 25 лет.

Работы принимаются до 1 октября 2026 года.

Подведение итогов планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией, который ежегодно отмечается 9 декабря.

