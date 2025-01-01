Медведев объяснил, почему часто пугает ядерным апокалипсисом

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев признал, что часто напоминает о реальности ядерного конфликта, способного привести к концу света.

Как отметил политик, его часто упрекают использовании жесткой риторики, когда он говорит о ядерном апокалипсисе. По словам Медведев, он так часто упоминает страшащий многих сценарий, поскольку, "к сожалению, он реально возможен".

Политик подчеркнул, что "очень не хотелось бы этого", однако исключать данные события нельзя. Чтобы быть готовыми к любому варианту, в России существует триада ядерных стратегических сил, которая "поддерживается в надлежащем состоянии" (цитаты по "Интерфаксу").

По итогам 2025 года авторы проекта "Часы Судного дня" перевели стрелки условного хронометра, отсчитывающего время до ядерной полуночи, вперед. Осталось, с учетом нынешней геополитической обстановки, 85 секунд до апокалипсиса — меньше, чем когда-либо.

Тем временем посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел Андрей Белоусов опроверг фейки о том, что российские власти якобы рассматривают возможность применения ядерного оружия в своей специальной военной операции на Украине. Дипломат подчеркнул, что Россия полностью выполняет свои обязательства в сфере нераспространения ядерного вооружения.