Участок между станциями метро "Строгино" и "Пятницкое шоссе" закрыли до 8 мая

Сразу четыре станции столичного метро на Арбатско-Покровской линии временно закрыты с 30 апреля до 8 мая. Связано это со строительством новой Рублево-Архангельской линии.

С самого утра для пассажиров недоступны станции "Мякинино", "Волоколамская", "Митино" и "Пятницкое шоссе". Двери вестибюлей закрыты. На них наклеены информационные плакаты. "Строгино" временно стала конечной. Пользоваться можно соседней Таганской-Краснопресненской линией. А также МЦД-2.

Кроме того, вдоль закрытых станций запущены бесплатные компенсационные автобусы КМ.