Сергей Собянин открыл новое здание картинной галереи Василия Нестеренко

Восемь больших залов - у каждого своя тематика. От военной истории и театральных портретов до пейзажных работ, посвященных природе Сибири и Дальнего Востока. Теперь так выглядит постоянная экспозиция произведений известного художника Василия Нестеренко. Его картины наконец-то обрели дом. Сам мастер вспоминает: раньше приходилось ютиться в небольшом зале в "Домике Чехова" на Малой Дмитровке. Там можно было выставить всего 25 работ. В новой галерее - иные масштабы.

Галерею возвели напротив Савеловского вокзала. Это четырехэтажное здание выполнено по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле с элементами модерна и ампира. Архитектурная концепция принадлежит самому художнику. Сегодня здесь выставлено более 80 полотен. Работы в основном посвящены русской истории и православию.

"Я хочу свои творчеством попробовать сподвигнуть молодежь, чтобы помнить о том, что у нас есть свои традиции, своя культура. Чтобы мы вспомнили, что у нас огромная страна со своими устоями, которая должна развиваться и идти вперед", - говорит Нестеренко.

Фасад выполнен из современного материала стеклофибробетона и натурального гранита - и красиво, и долговечно. Здание оснащено современными системами охлаждения воздуха и кондиционирования. Это создает правильный микроклимат для хранения картин.

"Увлажнение воздуха, поддержание температуры, есть определенная автоматика, которая настраивает и поддерживает необходимые параметры при эксплуатации", - отметил Леонид Фатеев, застройщик.

Помимо основных залов, в которых представлены работы художника, здесь есть залы для сменных выставок и культурных мероприятий, фондохранилище, реставрационные мастерские. Общая площадь - больше пяти тысяч квадратных метров.

Галерею открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

"Когда смотришь на картины, посвященные нашей православной церкви, картины, посвященные СВО, они трогают душу. И настолько все актуальны, современные, отвечающие духу времени, что образуют какую-то единую историческую ткань. Я очень рад, что из небольшого помещения Василий Нестеренко переехал в первоклассный музей", - сказал глава города.

Здесь будут проводить лекции, квесты, концерты, спектакли. Ожидается, что ежегодно галерею будут посещать больше 50 тысяч человек в год.