Новый фонтан появился в столице

В Москве открылся сезон фонтанов. В этом году к ним добавился еще один - на центральной площади в "Лужниках".

Зимой здесь был городской каток. Теперь вместо идеального ледового покрытия - огромный фонтан площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Он необычный - вода переливается через край. И создает эффект бесконечного пространства. Днем стихия сдерживает эмоции и выглядит спокойной. Зато по вечерам она превращается в завораживающее светомузыкальное шоу.

"Есть проекция - мультимедийный экран, который дает различные изображения на фоне струй, на фоне стен Большой спортивной арены. Всего по городу будет действовать более 200 фонтанов", - рассказал заммэра Петр Бирюков.