На Городской ферме ВДНХ старшеклассники высадили огромные овощи

На ВДНХ - шок и трепет. Любопытство обитателей городской фермы достигло предела. Гуси в кои-то веки не только кричат, а еще пытаются что-то сказать - шепотом. Курдючная овца вообще дар речи потеряла. С трудом переваривает происходящее. И только северный олень сохраняет спокойствие. Да, в Москве - апрельские сугробы. Да, люди решили именно сейчас посадить тыкву. Тыква больше не может ждать.

"После завязывания тыква будет развиваться больше ста дней. Так как у нас короткое лето, мы вынуждены высаживать тыкву в те же самые временные сроки, что и наши коллеги, которые живут в тропиках и субтропиках. Есть прецеденты, когда тыкву выращивали на Аляске. Но они тоже были вынуждены сажать их в апреле", - объясняет Игорь Малышев, агроном-генетик, куратор проекта.

Эти тыквы - особенные. Во-первых, у них сам сорт гигантский. Во-вторых, они дети чемпионки России - самой большой и красивой тыквы страны. Ростки вымахали всего за две недели. Энергия роста - потрясающая. Листья увеличиваются на два сантиметра за пару часов. Дальше - больше.

Юных биологов курирует Александр Чусов - это он вырастил действующую чемпионку весом почти в тонну. Тыквами занимается почти 10 лет. Тратит на них все свое время - по большей части из спортивного интереса и желания получить самую большую тыкву в мире. Совместный проект с московскими школьниками для него - отличный способ передать знания и секреты. Дети, конечно, готовы пойти на рекорд. Но Александр такой конкуренции не боится.

"Вообще, речь шла про рекорд Москвы. На рекорд Москвы - да, нацелены. Я прогнозирую тыкву более чем 500 килограммов", - говорит он.

Этот образовательный проект по выращиванию овощей в рамках первого национального чемпионата урожая "Битва гигантов" вполне можно назвать уникальным. Впервые у всех на виду дети будут ухаживать, окучивать, удобрять и всячески лелеять невероятный по размеру репчатый лук, необъятные тыквы и арбузы. Кстати, своим подопечным юные участники уже придумывают имена.

"Такой практики, как ребята получат здесь, им никто не даст. В центр Москвы приезжают - и здесь могут поработать с землей. И вырастить не просто урожай какой-то, а создать своими руками целый гигантский огород", - отметила Дарья Ермилова, руководитель проекта.

Обитатели фермы теперь держат кулачки и копыта за каждую грядку. Рекорды-рекордами, а им в любом случае будет сытно.