Дагестан вновь оказался под ударом стихии. После сильнейших за последние сто лет наводнений в республике начались масштабные оползни.

В зоне бедствия - несколько горных районов. В пяти из них - Лакском, Хунзахском, Тляратинском, Левашинском и Дахадаевском - введен режим ЧС. В десятках сел разрушены сотни жилых домов. В некоторых населенных пунктах из за схода грунта уничтожены целые кварталы. Повреждены дороги, тысячи людей оказались отрезаны от внешнего мира. Жителей эвакуируют из опасных районов и размещают в пунктах временного пребывания.

А на севере европейской части страны ликвидируют последствия мощного снежного циклона. В Архангельской области бригады энергетиков восстанавливают поврежденные линии электропередачи, убирая с проводов поваленные деревья. Подача света возобновлена уже почти на 100 процентов.

В столичный регион на смену аномальному холоду спешит практически летнее тепло. Уже в это воскресенье в Москве синоптики прогнозируют до плюс 20. На следующей неделе температура повысится еще на несколько градусов.