Военно-историческая драма "Семь верст до рассвета" вышла в прокат

В преддверии Дня Победы в российский кинопрокат вышла военно-историческая драма "Семь верст до рассвета".

Лента, снятая при поддержке Минобороны, основана на реальных событиях и рассказывает о героическом поступке простого русского человека Матвея Кузьмина. Зимой 1942-го в суровых условиях фашисткой оккупации он фактически повторил бессмертный подвиг Ивана Сусанина - вызвался служить проводником немецких захватчиков и завел вражеских солдат в засаду. Таким образом была предотвращена масштабная диверсия в советском тылу и спасены жизни сотен людей. За этот подвиг Матвею Кузьмину было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Пронзительные образы в картине создают известные актеры. Главную роль исполнил народный артист России Федор Добронравов.