Движение на Крымском мосту открыли после 9-часового перерыва

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено по состоянию на 12:10 четверга, 30 апреля.

Подтверждение открытия моста для автомобильного транспорта опубликовано в MAX-канале "Крымский мост: оперативная информация". Движение не осуществлялось десять часов — с 03:11 мск. Причина перекрытия движения не сообщается.

Между тем в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 650 транспортных средств. Время ожидания превышает два часа. Со стороны Керчи скопилось около 600 автомобилей, которым придется прождать досмотра также примерно два часа.

Ранее россиян, которые решили провести отпуск в Крыму и добраться до полуострова на личном транспорте, предупредили: проезд по мосту через Керченский пролив закрыт для электрокаров и гибридных машин. Власти Кубани и Крыма приняли такое решение на основании рекомендаций антитеррористической комиссии, которая была дана из соображений безопасности.