Великобритания и ЕС создадут общий антироссийский флот

Великобритания и еще девять европейских стран договорились сформировать совместное военно-морское соединение. Его главной функцией станет противодействие "российским угрозам" с северной морской границы.

Как пишет The Guardian, главком ВМС Великобритании Гвин Дженкинс предложил взять за основу модель Сил Объединенного экспедиционного корпуса (Joint Expeditionary Force, JEF), которые действуют с 2014 года под командованием Соединенного Королевства.

Инициативу о создании антироссийского флота разделяют Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония. Они рассчитывают на то, что новые военно-морские силы смогут "дополнять НАТО, а не оттягивать его ресурсы".

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин на фоне угроз из Великобритании заявил, что Россия может предпринять асимметричные меры для обеспечения свободы судоходства в Ла-Манше. Вслед за этим два российских нефтяных танкера появились в проливе в сопровождении ракетного фрегата "Адмирал Григорович" Военно-морского флота России.

Между тем министр обороны Великобритании Джон Хили пожаловался, что британскому судоходству в Северной Атлантике якобы угрожают российские подлодки. Министр обороны Норвегии Торе Сандвик посетовал на то, что НАТО вынуждена в режиме "24 часа, семь дней в неделю, 365 дней в году" следить за российскими субмаринами.