Начался бракоразводный процесс между Бондарчуком и Андреевой: заговорил адвокат

Сегодня, 30 апреля, в Донском суде Москвы состоялась беседа, посвященная расторжению брака актрисы Паулины Андреевой и режиссера Федора Бондарчука. На место прибыл только один представитель стороны истца.

Разговор юриста с судьей оказался недолгим. После окончания беседы представитель Паулины Андреевой отказался от комментариев и быстро направился к автомобилю. Журналисты попытались получить хоть какую-то информацию, но адвокат ограничился кратким ответом.

"Сами все скоро узнаете!" - заявил юрист Teleprogramma.org.

Напомним, на днях Паулина Андреева официально подала на развод с Федором Бондарчуком. Неизвестно, что стало причиной развода.

Однако слухи о проблемах в семье артистов ходят уже давно. Так, еще год назад Паулина Андреева объявила о расставании с Федором Бондарчуком. Актриса и режиссер были вместе девять лет, почти шесть из которых — в официальном браке. По слухам, артистка не смогла привыкнуть к образу жизни мужа, который много времени уделял друзьям и любил вечеринки.

Недавно в Сети распространилась информация, будто Федор Бондарчук недолго страдал от одиночества. Ходят слухи, будто именитый режиссер увлекся актрисой Викторий Исаковой, которая недавно овдовела.

