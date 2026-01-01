Минтруд представил праздничный календарь-2027: новогодние праздники продлятся 11 дней

Министерство труда и социальной защиты населения России представило проект производственного календаря на 2027 год.

В соответствии с предложениями ведомства, новогодние каникулы могут продлиться 11 дней: с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Нерабочими также будут дни с 21 по 23 февраля в честь Дня защитника Отечества и с 6 по 8 марта по случаю Международного женского дня.

Майские праздники будут трехдневными, как и в 2026 году: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Кроме того, россиянам предстоят трехдневные выходные с 12 по 14 июня в честь Дня России и с 4 по 7 ноября по случаю Дня народного единства.

Ранее юрист по трудовому праву Александр Кузнецов напомнил, что если работодатель захочет привлечь сотрудника к работе в праздничные выходные дни, придется компенсировать нарушенный отдых. Согласно общему правилу, работа в нерабочие праздничные дни оплачивается в двойном размере. Вместо денежной компенсации можно взять отгул.

Тем временем в Госдуме призвали облегчить жизнь россиянам и законодательно закрепить их право работать удаленно, из дома, в дни между Первомаем и Днем Победы. Авторы инициативы указывают, что большинство трудящихся всё равно стремится взять на указанные дни отгулы или отпуск.