В 14 жила с Чадовым, в 16 со Шнуром: бурная личная жизнь беременной от Козловского Оксаны Акиньшиной

В апреле 2026 года появились слухи о тайной свадьбе 39-летней Оксаны Акиньшиной и 40-летнего Данилы Козловского. Роман знаменитостей длится уже больше пяти лет, а на днях актрису, в сопровождении коллеги, заметили на одном из светских мероприятий в Париже. Оксана была с заметным животиком, а на безымянном пальце у нее красовалось кольцо.

Нахамила Бодрову и получила роль в кино

Оксана родилась 19 апреля 1987 года в Ленинграде. Семья Акиньшиной не имела ни малейшего отношения к искусству: мама – бухгалтер, папа – автослесарь. Стройная, светловолосая, кареглазая девочка рано стала проявлять бунтарский характер. В школе она училась плохо, уроками не интересовалась, зато начала самостоятельно зарабатывать в рекламном агентстве. Именно оно и обязало 13-летнюю девушку прийти на пробы к Сергею Бодрову – младшему, который искал актеров в свой фильм "Сестры".

Оксана совершенно не старалась понравиться режиссеру, дерзила и… получила роль, которая прославила ее на всю страну. Сергей нашел подход к трудному, но талантливому подростку: не поучал, однако сумел сделать так, что Акиньшина слушала его, открыв рот.

"Шнуров вытаскивал меня из кровати за шиворот и тащил в школу"

После "Сестер" режиссеры завалили дебютантку предложениями. Она с головой окунулась не только в работу, которая оказалась ей по-настоящему интересна, но и в первые серьезные личные отношения. Роман Оксаны с актером Алексеем Чадовым продлился два года. Они встретились, когда Акиньшиной было 14, а Чадову 20.

Союз разрушила новая встреча, которая произошла на съемочной площадке картины "Игра мотыльков". Там-то и возник любовный треугольник: третьим стал лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, он был старше Акиньшиной на 14 лет. Чадов в итоге ушел в тень, Шнуров ради Оксаны покинул семью, оставив бывшей жене квартиру. Фактический брак 30-летнего мужчины и 16-летней школьницы – это был скандал, но повлиять на Акиньшину не мог никто. Сергей пытался делать с юной возлюбленной уроки, отвозил ее на занятия.

"Вытаскивал меня из кровати за шиворот и тащил в школу. А я хотела спать, упиралась, била его всем, что под руку попадется. По вечерам, бывало, напивались, могли влить в себя три бутылки водки", – рассказывала актриса в одном из интервью.

Но кинокарьера Оксаны стремительно шла в гору, несмотря ни на что, актрису пригласили сняться в голливудском фильме "Превосходство Борна". Впереди были "Стиляги", "Высоцкий. Спасибо, что живой" и другие картины, ставшие известными. Акиньшина и Шнур расстались через пять лет, но сохранили самые добрые отношения. Иногда публикуют в соцсетях совместные фотографии, интригуя подписчиков.

Два замужества и трое детей

После этого расставания Оксана впервые вышла замуж – за генерального директора пиар-компании "Планета Информ" Дмитрия Литвинова, с которым познакомилась на "Кинотавре". У пары родился сын Филипп. Когда ребенку было всего восемь месяцев, актриса ушла с ним от мужа, она и до этого порывалась подать на развод – замужество оказалось Оксане не по нраву.

После Акиньшина пережила страстный роман с сердцеедом Алексеем Воробьевым, он даже познакомил актрису с родственниками. Свадьба вроде бы назревала, но не состоялась – влюбленные разругались в пух и прах. Поговаривали, что причиной тому стала ревность потенциальной молодой жены.

Второй раз Акиньшина замуж все же вышла – за продюсера Арчила Геловани, родила еще двоих детей – Константина и Эмму. Оксана отдалилась от тусовок, стала образцовой женой и матерью, перебралась с семьей в Швейцарию, отказывалась от многих предложений по работе. В 2018 году актриса неожиданно заявила, что разводится и с Геловани, потом, судя по всему, она и продюсер пытались сохранить брак, дать друг другу последний шанс. Попытка оказалась неудачной.

Роман с Козловским

После выхода "Чернобыля", где Оксана Акиньшина и Данила Козловский сыграли влюбленных, актеров заподозрили в том, что их связывает не только творчество. Козловский к тому же не так давно расстался с моделью Ольгой Зуевой, подарившей ему дочь. Но артисты долго скрывали роман. Лишь в 2026 году появилось подтверждение, что Козловский и Акиньшина поженились. А на днях Данила проболтался, что Оксана беременна. Малыш появится на свет в ближайший месяц.