Президент России Владимир Путин еще не принимал окончательного решения относительно объявления перемирия с Украиной в честь предстоящего Дня Победы. Об этом рассказал в четверг, 30 апреля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подтвердил, говоря о потенциальном режиме прекращения огня, что "пока речь идет о Дне Победы, но когда именно оно вступит в силу и когда именно прекратит действие, это будет решать президент".

При этом киевский режим еще никак не отреагировал на информацию о том, что рассматривается возможность перемирия по случаю Дня Победы, цитирует Пескова "Интерфакс".

Заявление президента России Владимира Путина о готовности объявить перемирие в зоне проведения специальной военной операции на период Дня Победы прозвучало во время созвона с американским коллегой Дональдом Трампом. До того Россия вводила пасхальное перемирие, но киевский режим множество раз его нарушил.

На Западе отмечают, что телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал четким сигналом всему миру и киевскому режиму. Политики "раскритиковали позицию Владимира Зеленского, обвинив его в затягивании конфликта".