Владимир Путин принимает участие в марафоне "Знание. Первые"

Владимир Путин посетил на площадку просветительского марафона "Знание. Первые", который проходит в центральном выставочном зале "Манеж".

Форум посвящен теме единства и приурочен ко Дню коренных малочисленных народов. Дата установлена приказом президента и в этом году отмечается впервые.

Кроме встречи с представителями малых народов, в графике президента - осмотр экспозиции о подвигах героев спецоперации и общение с участниками СВО.

На встрече с представителями коренных народов Владимир Путин отметил: сила России - в единстве. И малые, и большие этносы должны чувствовать, что Родина - их общий дом.