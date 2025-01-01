Собянин: В Большом московском цирке в 2025 году побывали почти 950 тыс. зрителей

Большой Московский цирк на проспекте Вернадского в четверг, 30 апреля, отмечает 55 лет со дня основания. В прошлом году его спектакли посетили порядка 950 тысяч зрителей, сообщил в соцсетях мэр столицы Сергей Собянин.

"Большое внимание привлeк Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол–2025". В цирке пять сменяющихся манежей: конный, ледовый, водный, иллюзионный и светодиодный. Мультимедийные экраны, объeмный звук, техника для световых и пиротехнических спецэффектов помогают создать впечатляющее шоу", – говорится в сообщении (цитата по АГН "Москва").

Напомним, ранее было принято решение возвести для цирка новое современное здание, которое будет находиться на территории Мневниковской поймы.

В начале апреля сообщалось, что концертные площадки столицы в 2025 году посетили 2,4 миллиона зрителей. В этом году состоится открытие Московского международного конкурса композиторов.