Кремль оценил надежность статистики о состоянии экономики России

Президент России Владимир Путин безусловно доверяет статистическим данным о состоянии национальной экономики, которые предоставляют соответствующие федеральные ведомства. Об этом рассказал в четверг, 30 апреля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как подтвердил представитель Кремля, судя по этой статистике, "ожидаемый процесс охлаждения экономики имел место, он имеет свои результаты". Однако "всё это в целях обеспечения в целом макроэкономической стабильности".

Песков заверил, что и федеральный кабмин, и российский лидер предпринимают меры и вырабатывают решения, направленные на перелом негативной тенденции и ее замену тенденцией роста, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заверила, что "у нас есть ресурсы для развития, у нас вопрос стоит в том, чтобы эти ресурсы наиболее эффективно использовались". Глава регулятора подчеркнула, что власти не должны решать задачи экономического развития за счет граждан.

В Кремле подчеркивали, что российская экономика успешно трансформировалась под нужды специальной военной операции и покрывает все потребности армии. Это произошло вопреки заверениям недружественного Запада в том, что российская экономика схлопнется, "Россия будет порвана в клочья" и так далее.