"Стало по-настоящему плохо": медики спасают Сати Казанову

Недавно Сати Казанова вышла на связь с поклонниками, и те в комментариях дали понять, что обратили внимание на красный глаз популярной артистки. Лишь сейчас оказалось, что безобидный ячмень обернулся серьезными проблемами для певицы.

О том, что случилось, Сати Казанова рассказала в своем официальном телеграм-канале. "На репетициях я уже чувствовала, что глаз чешется, особенно ночью. К пятнице стало понятно, что ячмень прорвался и начался процесс очищения", - начала свое повествование певица.

На воскресенье у Сати Казановой был запланирован концерт. Однако в субботу произошел непредвиденный случай. "Когда я кормила малышку, она пультом от телевизора попала прямо в этот глаз - аккурат в ячмень. И, конечно, началось новое воспаление. Веко резко покраснело, появился отек", - сообщила артистка.

Тем не менее, Сати Казанова выступила с концертом в воскресенье. Визажист искусно нанес ей макияж, поэтому никто ничего не заметил. Однако потом у певицы начались серьезные проблемы, понадобилась медицинская помощь.

"А вот на следующий день стало уже по-настоящему плохо. Я написала знакомым врачам, и меня срочно отправили к офтальмологу. В понедельник мне назначили антибиотики и сказали: если через пару дней не станет лучше, придется резать. Я была в ужасе", - призналась Казанова.

Певица не остановилась и обратилась к другому специалисту. Тот отменил прежнее лечение и выписал свои рекомендации. Медики до сих пор спасают артистку. Сати проходит специальное лечение, ей стало лучше.

"Водородные маск, дыхание водородом, капельницы для детокса, корректировка антибиотиков. И глаз, к счастью, восстановился", - заключила исполнительница.

