Кремль сделал заявление о приглашении Трампа в Москву на 9 мая

Владимир Путин не приглашал Дональда Трампа на парад Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет [не приглашал]", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.

Накануне президенты России и США провели телефонный разговор. Он длился полтора часа. Путин и Трамп обсудили основные вопросы, в том числе конфликт на Украине и в Иране. Российский лидер заявил, что Москва готова объявить перемирие на период Дня Победы. Трамп эту идею поддержал.

Как рассказали в Кремле, разговор двух президентов был откровенным и деловым.