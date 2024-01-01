Володин бурно отреагировал на обсуждение снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости в России составляет 20 километров в час — изменение этого параметра не обсуждается. Такое заявление сделал в четверг, 30 апреля, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Политик резко отреагировал на поднявшуюся в обществе и СМИ шумиху из-за очередного поднятия темы снижения нештрафуемого порога. Как подчеркнул Володин, "считаем недопустимым привносить в повестку тему, которая однозначно не будет поддержана", поскольку подавляющее большинство депутатов против изменения пресловутого порога.

Как заявил председатель Госдумы в своем MAX-канале, "прежде чем озвучивать такое и вносить напряжение в общество, необходимо десять раз подумать: надо ли это? У нас такой темы нет".

Осенью 2024 года нижняя палата российского парламента отказалась поддержать аналогичное предложение. Тогда Володин пояснял, что соответствующая мера "может привести к правонарушениям с точки зрения коррупции". До того глава МВД Владимир Колокольцев выступал против снижения пресловутого порога.

При этом в декабре 2025 года федеральное правительство поручило Министерству транспорта, Росавтодору и Министерству внутренних дел подготовить пакет изменений в правила дорожного движения. Ожидается, что будут разработаны единые правила установления скоростных режимов на автотрассах.