Лолита Милявская собралась замуж в шестой раз: вот кто станет супругом певицы

Лолита Милявская была замужем пять раз. Последний развод звезды прогремел шесть лет назад. Тогда певица со скандалом рассталась с фитнес-тренером Дмитрием Ивановым.

В последнее время Лолита похудела и похорошела, на нее вновь обращают внимание многие мужчины. Но сама певица с сожалением отмечает, что достойных кандидатов разобрали в молодости, а те, что остались, ей не нужны. Хотя Милявская вовсе не прочь снова стать невестой.

Лолита даже нарисовал портрет идеального мужа. Такой набор качеств сегодня действительно редкость.

"Умный, интеллигентный, состоявшийся. Да их вроде немного, но, знаете, такой набор джентльменский, с которым почти никого сейчас не видела", — поделилась Милявская.

По словам артистки, она понимает, что найти идеального во всех отношениях мужа сложно. Придется идти на компромиссы, и Лолита к этому готова. Так она не гонится за миллиардерами, готова быть основным добытчиком в семье. Главное, чтобы супруг не сидел у нее на шее, отмечает Милявская.

"Олигархи все заняты, но они геморройные, с ними лучше дружить, просто дружить по-человечески. Поэтому да, будет меньше зарабатывать, но надо, чтобы он зарабатывал, главное, и все равно принимал участие в расходах, имел возможность сделать мою жизнь симпатичнее и легче", — объяснила Лолита в беседе с "Пятым каналом".

Разборчивость певицы уже слегка утомила ее друзей. Один из приятелей даже прямо спросил у Милявской, вышла бы она замуж за директора библиотеки?

"Я сказала: „Да, а где эта библиотека?“ Знаете, я еще не дошла до библиотеки", — призналась исполнительница хита "Пошлю его на".