ПВО сбила за шесть часов около 40 дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны отбили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. ПВО сбила за шесть часов 39 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, российские средства ПВО в период с 08:00 до 14:00 мск перехватили и уничтожили дроны ВСУ над территориями Белгородской и Брянской областей. Беспилотники сбиты также над Курской областью и Пермским краем.

Ранее в Минобороны рассказали о работе сил ПВО в ночь на 30 апреля. В военном ведомстве уточнили, что российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 189 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.