Путин встретился с представителями коренных малочисленных народов России

Национальное многообразие - одна из главных сил России. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с представителями коренных малочисленных народов страны. Их день впервые отмечается в этом году. Президент подчеркнул, что государство стремится сделать доступными медицинские, социальные и образовательные услуги для кочевников и тех, чьи предки веками выживали в сложнейших условиях. Тем более, что они всегда были с Родиной в непростые периоды. Вот и сейчас с честью воюют на СВО. Озвучил Владимир Путин и новость, которую уже не одно десятилетие ждут на Сахалине. Речь о строительстве моста, который соединит остров с большой землей.

В этом году в нашей стране день коренных малочисленных народов России отмечают впервые. И то, что он был необходим, пожалуй, как никто другой понимают сидящие за этим большим столом. В России сегодня 47 коренных народов, каждый из которых не насчитывает и 50 тысяч человек. Долганы, вепсы, айны и нивки. Потомки трепетно хранят и передают свою культуру, историю и традиции дальше. И страна должна им в этом помочь - говорит президент:

"Единая семья - в этом наша сила. И малый этнос и большие, все народы должны чувствовать, что это — их общий родной дом".

Только в этом случае мы будем устойчивы, стабильны и будем двигаться вперед, считает Путин. Ведь это наша история. И даже в прошлом, когда наши предки осваивали новые территории, народы, проживающие там, не ущемляли и не меняли их уклад жизни.

Но как в современных условиях сохранить эту преемственность поколений и их народное достояние? Песня души – так называется композиция, которая берет за душу и президента. Или вот девочка играет на редком инструменте народов Севера Нарс-юх. В переводе это означает поющее дерево. И, конечно куда без национальной кухни.

Речь на встрече с Владимиром Путиным шла не только о сохранении, но и об улучшении того, что уже есть. Все эти народы живут зачастую в суровых условиях. Гости с Сахалина обратились к президенту за помощью в строительстве моста.

Президент напомнил, что малочисленные коренные народы нашей страны проявляли себя во время Великой Отечественной войны и сейчас на страже нашей родины бойцы совершенно разных национальностей. В этот момент слово взял военнослужащий, участник специальной военной операции.

"Я горжусь тем, что живу в стране, где любят и ценят, и помнят своих защитников! Служу России", - сказал он.

Алексей Красильников признался президенту, что всегда хотел защищать Родину, а когда побывал на экскурсии, где ему показали подводные лодки, решил служить на флоте.

Эта семья из Ямало-Ненецкого автономного округа на СВО пошла вместе. Он старший лейтенант, она медсестра. Не так давно Родион получил ранение, на ноги поставили московские врачи.

Во время экскурсии по музею марафона "Знание" президенту показывают письма школьников бойцам, которые уже скоро отправят в зону СВО. А это фрагмент той самой трубы, которую задействовали в операции "Поток" в Курской области. Тогда в замкнутом пространстве практически без воздуха оказались наши бойцы совершенно разных национальностей.