ДНК России начнут изучать в школах с нового учебного года

Предмет "Духовно-нравственная культура России" (ДНК России) вводится в российских школах со следующего, 2026/2027, учебного года. Об этом рассказали в четверг, 30 апреля, в Министерстве просвещения.

Как уточняет ведомство, ДНК России будут изучать со второго полугодия 2026/27 учебного года в пятых классах, а с 2027/28 учебного года — в шестом и седьмом классах.

При этом для пятиклашек в расписании будет отведено 17 часов на новый предмет, а для шести- и семиклассников — по 34 часа, рассказали в Минпросвещения.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов допускал, что в школах могут ввести ЕГЭ по предмету "Духовно-нравственная культура России". Однако Минпросвещения затем уточнило, что речь идет не об отдельном экзамене. Предполагается, что новый предмет поспособствует "более глубокому пониманию тех процессов и явлений, которые проверяются на ЕГЭ по гуманитарным предметам".

Тем временем в российских детских садах решили проводить занятия "Добрые игры". Заместитель министра просвещения России Ольга Колударова уточнила, что это аналог школьных "Разговоров о важном". Малышам с помощью специального методического инструментария будут рассказывать о духовно-нравственных ценностях.