Путин назвал фундамент для будущего России

Бережное отношение россиян к памяти предков – фундамент, на котором строится будущее России. В этом убежден российский президент Владимир Путин. Глава государства встретился с представителями коренных малочисленных народов России в рамках марафона "Знание. Первые".

Президент поблагодарил участницу встречи, которая рассказала про розыск своего родственника, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Путин подчеркнул: то, что сделано по зову сердца, влияет на сплочение всего общества и на обеспечение будущего России, передает РИА Новости.

Также глава государства назвал Россию страной восходящего солнца. Путин напомнил: такое название обычно применяют к Японии. Но восточнее Японии находится Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии находится Чукотка. Поэтому именно Россия является страной восходящего солнца, заключил российский лидер.