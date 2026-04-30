Песков: Попытки помешать приезду иностранных гостей на Парад Победы - дурость

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал дуростью попытки помешать приезду иностранных гостей на Парад Победы в Москве. Он охарактеризовал такие попытки "ребячеством со знаком минус", отметив, что всегда бывают обходные пути.

"Знаете, это какое-то такое ребячество со знаком минус. То есть вроде бы они называют себя европейцами, членами одной большой европейской семьи и не дают пролет, только бы никто не летел в нашу сторону", - сказал Песков (цитата по РИА Новости).

Ранее Песков сообщил, что президент Владимир Путин не приглашал Дональда Трампа на Парад Победы 9 мая в Москве.

Отметим, что Парад Победы в Москве пройдет без участия колонны военной техники. В составе пешей колонны по Красной площади пройдут военнослужащие из вузов всех видов и отдельных родов войск.