Россия не соглашалась на перенос переговоров по мирному урегулированию на Украине в Азербайджан. Об этом рассказал в четверг, 30 апреля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официального представителя Кремля попросили прокомментировать заявления предводителя киевского режима Владимира Зеленского о готовности сменить место переговоров. Произошло это после того, как 25 апреля утративший легитимность президент Украины встретился с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в городе Габала. Зеленский подчеркивал, что "при готовности России к дипломатии мы готовы в ближайшее время провести такие (мирные) переговоры в Азербайджане".

Однако Дмитрий Песков подчеркнул, что "об этом речи пока не идет", сообщает ТАСС.

Ранее в Кремле отмечали, что пока никакой ясности по срокам и месту проведения нового раунда переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине нет. Очевидным называли тот факт, что едва ли можно говорить о новом раунде переговоров по Украине в Абу-Даби, учитывая эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Москва не раз приглашала Зеленского, обещая ему полную гарантию безопасности в случае прибытия на российскую территорию. Однако глава киевского режима наотрез отказывается ехать в Россию, хотя и уверяет в готовности к конструктивному диалогу.