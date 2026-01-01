ФСБ задержала двоих жителей Подмосковья за угрозы в адрес руководителей РКН

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили следственные органы СК по Москве в отношении двоих жителей Подмосковья. Их завербовали украинские спецслужбы, убедив, что речь идет о работе в детективном и коллекторском агентствах.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, вербовка состоялась в мессенджере Telegram. По заданию куратора злоумышленники 28 апреля 2026 года провели акции устрашения по адресам проживания четырех руководителей Роскомнадзора.

Как установило следствие, двое задержанных, один из которых несовершеннолетний, разместили на входных дверях квартир сотрудников РКН молотки со следами жидкости бурого цвета. В ФСБ напомнили, что ранее были задержаны лица, высказывавшие угрозы и планировавшие покушение на руководителей Роскомнадзора, передает ТВЦ.