В Кремле определили формат перемирия на День Победы

Формат перемирия в зоне специальной военной операции определили в Кремле. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, так же, как и прежние перемирия, нынешнее предполагает прекращение огня.

Представитель Кремля отметил, что пока, как и указывал Владимир Путин, речь идет о Дне Победы. Точное время по часам определится позже, это будет объявлено, пояснил Песков.

О предложении Владимира Путина рассказал накануне помощник президента России Юрий Ушаков. Он сообщил, что российский лидер в телефонном разговоре с американским президентом Дональдом Трампом проинформировал его о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы. Ранее Путин объявлял перемирие в зоне СВО в дни празднования Пасхи, передает РИА Новости.