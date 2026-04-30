Зеленский ответил на предложение о перемирии на День Победы

Предложенное президентом России перемирие может оказаться "тактическим обманом" со стороны Москвы. Такое перемирие Украине не нужно, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

Зеленский также добавил, что не получил никаких предложений со стороны Москвы или Вашингтона по этому вопросу. По его словам, Киев якобы выступает за прекращение огня. Также Украина до сих пор не получила никаких новых сигналов ни от России, ни от США о том, когда переговоры могут возобновиться. При этом американские послы Стив Уиткофф и Джаред Кушнер все еще рассматривают возможность визита в Киев

Президент России Владимир Путин ранее заявил американскому лидеру Дональду Трампу, что готов объявить перемирие на Украине ради празднования Дня Победы. Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Трамп согласен с предложением российского лидера.