Лавров признал авторство стихов к песне Маршала

Автор стихов к песне музыканта Александра Маршала "Эти даты" - Сергей Лавров. В этом признался сам министр иностранных дел России, передает ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства рассказал, что написал текст к композиции, которую исполнил артист. По словам Лаврова, песня Маршала посвящена важным жизненным моментам. Министр поблагодарил певца за прекрасную музыку, на которую он положил эти стихи.

Стихи главы МИД России не впервые ложатся на музыку. Ранее песню, написанную на стихи Лаврова, представил актер и певец Никита Джигурда. Он убежден, что российский министр - реинкарнация известного писателя и дипломата Александра Грибоедова.