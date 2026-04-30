Глава Дагестана Меликов ушел в отставку

Глава Дагестана Сергей Меликов ушел на другую работу. Председатель Народного собрания республики предложил на этот пост председателя Верховного суда региона Федора Щукина. Российский лидер поддержал его кандидатуру.

"У действующего главы республики, у Сергея Алимовича Меликова, срок заканчивается в сентябре. Он много сделал, и мы ему благодарны за это, но он переходит на другую работу. Жизнь идет, идет дальше", — сказал Путин (цитата по РИА Новости).

Ранее в Дагестане выпало рекордное количество осадков, произошли масштабные подтопления. Детей, чьи семьи оказались в зоне бедствия, было решено отправить на отдых и оздоровление в лучшие российские центры.

Путин потребовал оперативно решить вопрос с восстановлением домов в Дагестане. Республике помогает вся страна.