Путин предложил привлекать ветеранов СВО к работе в органах власти

Людей, которые показали себя в зоне боевых действий во время специальной военной операции, надо активнее привлекать к работе в органах власти. Они должны участвовать на всех уровнях, заявил президент России Владимир Путин.

Путин во время встречи с представителями Дагестана передал привет депутату Народного собрания республики, который воюет в зоне специальной военной операции. Участники встречи рассказали президенту, что четыре действующих депутата Народного собрания Дагестана прошли СВО - и один до сих пор там находится и не хочет уходить. Боец объясняет, что увидел откровенный фашизм со стороны киевского режима.

Глава государства в Кремле встретился с представителями Дагестана и обсудил с ними кадровые вопросы. Путин поддержал кандидатуру Федора Щукина на пост главы республики и кандидатуру Магомеда Рамазанова на пост председателя правительства Дагестана, передает ТАСС.