Россияне могут подать заявки на участие в летних школах Академии "Меганом"

Продолжается приём заявок на участие в летних школах Академии "Меганом". Организатором мероприятия выступает Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке национального проекта "Молодёжь и дети".

Летние школы - это семидневные программы культурно-просветительского формата, где эксперты делятся знаниями и опытом с молодыми творцами, а участники на практике осваивают навыки, необходимые им для творческого и профессионального роста, а также совместно создают новые проекты. Каждая летняя школа включает несколько арт-школ по разным направлениям.

В двенадцатом образовательном сезоне программы пройдут с июня по сентябрь на площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму.

Для участия приглашаются представители творческих индустрий и сферы культуры в возрасте от 18 до 35 лет со всех регионов России.

Регистрация на летние школы Академии "Меганом" открыта по ссылке.