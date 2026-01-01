Продолжается акция для школьников "Чудеса народных промыслов России. Олимпиада"

До 15 июня 2026 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта Минкультуры России и Минпросвещения России "Культура для школьников" проходит всероссийская акция "Чудеса народных промыслов России. Олимпиада".

Акция направлена на повышение интереса школьников к русской традиционной культуре через знакомство с уникальными народными промыслами, воспитание чувства патриотизма и уважения к культурному наследию нашей страны.

Главным консультантом мероприятия выступила писатель, автор книг "Удивительная Русь", "Удивительная Русь детям", лауреат II Всероссийской общественной премии "Гордость нации" Жанна Андриевская.

Школьники со всей России смогу принять участие в интерактивной Олимпиаде. Задания будут представлены для младшего (7-10 лет), среднего (11-14 лет) и старшего возраста (15-18 лет) по трем блокам - "Тест", "Иллюстрированные задания", "Кроссворд".

Для участия необходимо зарегистрироваться на портале "Культурадляшкольников.РФ", заполнить заявку и приступить к выполнению заданий.