Спас жизнь товарища: подвиг рядового Степаненко

Рядовой Константин Степаненко оказал первую помощь раненому бойцу и начал эвакуировать его в безопасное место, а когда заметил два ударных беспилотника, уничтожил их из стрелкового оружия и добрался до заданной точки. Благодаря его мужеству жизнь нашего военного была спасена.

Младший сержант Александр Горин вместе со своей группой штурмовал вражеский опорный пункт. Под плотным миномётным обстрелом и атаками дронов наши военные зашли на позиции врага с фланга. Александр первым вступил в стрелковый бой, уничтожив несколько неонацистов. Враг попытался вернуть утраченный форпост, но российские штурмовики ликвидировали большую часть подкрепления. Противник был вынужден отступить.