Вооруженные силы России нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ в Одессе, Измаиле и Николаеве. Военные цели на Украине уничтожают в ответ на атаки по нашим гражданским объектам.

В зоне спецоперации идёт наступление по всем стратегически важным направлениям. Сокрушительное поражение врагу наносит армейская авиация.

Многофункциональные истребители Су-35 сопровождают боевые вылеты вертолётных групп. Экипажи одинаково эффективно работают и днём, и ночью в любых погодных условиях.

Расчёты войск беспилотных систем держат под контролем тыловые маршруты ВСУ и не позволяют противнику подвезти боеприпасы к переднему краю и совершить ротацию.

Не даёт врагу поднять головы артиллерия. В Запорожской области по неприятелю ударил "Гиацинт-Б". Огнём осколочно-фугасных снарядов опорник боевиков был ликвидирован.

А пулемётные точки ВСУ на линии боевого соприкосновения прицельными выстрелами уничтожили снайперы. Они сопровождают наступление штурмовых групп.