Россияне встречают Первомай

В России сегодня отмечают День весны и труда. Торжественные мероприятия пройдут во всех регионах. На Дальнем Востоке Первомай уже в самом разгаре.

В Петропавловске-Камчатском состоялось праздничная демонстрация. На улицы города вышли трудовые коллективы и представители политических партий, а затем начался концерт.

Во Владивостоке в честь Первомая организованы спортивные состязания и мастер-классы, в которых горожане с удовольствием принимают участие. На центральной площади оборудована концертная площадка. Перед собравшимися выступают лучшие творческие коллективы Приморского края.