Собянин поздравил москвичей с Днём весны и труда

Сергей Собянин поздравил москвичей с Первомаем. Мэр отметил, что в этот день Москва чествует доблестных тружеников, которые много сделали для города и страны.

Собянин пожелал, чтобы в этот день было много добрых встреч, уважения и благодарности людям. Жителям столицы мэр пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

В России сегодня отмечают День весны и труда. Торжественные мероприятия пройдут во всех регионах. На Дальнем Востоке уже состоялись праздничные демонстрации и выступления художественных коллективов.