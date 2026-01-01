Трамп объявил об окончании войны с Ираном

Дональд Трамп отправил в Конгресс письмо, в котором сообщил об окончании войны с Ираном. "Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, закончились", - говорится в послании президента.

США и Израиль начали военные действия против Ирана 28 февраля. Тегеран ответил массированными ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке.

7 апреля Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня. После этого американский лидер делал противоречащие друг другу заявления о переговорах с Тегераном и перекрытии Ормузского пролива.

11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, но не достигли никаких соглашений. 21 апреля Трамп продлил режим прекращения огня.

Тегеран, в свою очередь, не раз заявлял, что его не устраивают условия мирного договора с США. В частности, Иран категорически отказывался закрыть свою ядерную программу.