ФСБ показала видео задержания причастных к акции устрашения руководства РКН

В ФСБ сегодня рассказали о задержании двоих молодых людей, которые участвовали в акции устрашения руководителей "Роскомнадзора". По указке кураторов с Украины они вешали на двери квартир своих жертв молотки, измазанные бутафорской кровью. И даже успели получить за это вознаграждение. Теперь же дают признательные показания. Уголовное дело возбудили по статье "Хулиганство".

Сначала сотрудники ФСБ вежливо предлагают подросткам самостоятельно открыть дверь, но те просьбу игнорируют. Тогда в ход идет кувалда.

Молодые люди, конечно, не думали, что для них все так плохо закончится. Ведь знакомство с "работодателем" в иностранном мессенджере было многообещающим. Легкие, а главное очень быстрые деньги. И потрясающий карьерный рост - всего за несколько дней ребята стали помощниками якобы частного детектива. Мужчину, который в переписке представился успешным сыщиком, подростки, конечно, вживую никогда не видели. А потому даже представить не могли на кого на самом деле "работают".

Быстрая смена рода деятельности с детективов на коллекторов их тоже не смутила. И вот подросткам предлагают выполнить куда более серьезные задания, чем просто следить за людьми.

Причем, второй подросток признался, что даже не читал переписку с так называемым работодателем. Слишком поздно осознал, что их втемную использовали украинские спецслужбы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство".

В ФСБ подчеркивают: украинские спецслужбы продолжают активно втягивать молодых людей в преступления террористического и экстремистского характера, в том числе против "Роскомнадзора". Также в ведомстве напомнили, что в мессенджерах киевские вербовщики нередко представляются агентами различных силовых структур, однако ни МВД, ни ФСБ в реальности не используют социальные сети для прямого общения с населением и совершенно точно не предлагают выполнять серьезные задания гражданским лицам. Правоохранители призывают людей быть предельно осторожными и внимательными при общении с незнакомцами в интернете.