Мишустин рассказал о развитии экономики Северного Кавказа

Северный Кавказ продолжает укреплять позиции одного из наиболее динамично развивающихся макрорегионов страны. Об этом премьер Михаил Мишустин заявил на Кавказском инвестиционном форуме, который проходит в Минеральных водах.

В прошлом году федеральный округ привлек порядка полутора триллионов рублей. Больше всего - в аграрный сектор. Ведь здесь производят практически все виды сельхозпродукции - десятую часть зерна, треть фруктов и ягод.

Ещё одна важная отрасль экономики Северного Кавказа - туризм. Точками притяжения для сотен тысяч отдыхающих - вне зависимости от времени года - стали курорты "Архыз", "Эльбрус", "Домбай", "Ведучи" и совсем молодой "Мамисон". Что касается морского отдыха, то идёт строительство Каспийского кластера и подъездных дорог к нему.

Ведь транспортные артерии тоже в приоритете. Две трети федеральной магистрали "Кавказ" уже расширили до 4-х полос. Реализуется масштабный проект -транспортный коридор "Север-Юг". Идёт модернизация воздушных гаваней. На сегодня обновлены терминалы во Владикавказе, Ставрополе и Минводах. Впереди реновация аэропортов в Грозном и Махачкале. Но самый сложный вопрос - ЖКХ.