Небензя обвинил Запад в провоцировании гонки ядерных вооружений

Действия всех трех западных государств, обладающих ядерным оружием, впрямую провоцируют гонку ядерных вооружений, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Речь идет о Соединенных Штатах, Франции и Великобритании.

Российский дипломат напомнил, что Франция и Великобритания уже открыто объявили о наращивании ядерных арсеналов. Вашингтон, в свою очередь, избавившись от договорных ограничений, игнорирует запрет на испытания. США выразили готовность немедленно расширить свой потенциал и возобновить ядерные тесты.

В МИД России ранее заявили об ответных действиях на отказ США от предложений Москвы по "пост-ДСНВ". Подчеркнуто, что российская сторона будет формировать свою линию на основе анализа военной политики Запада, передает РИА Новости.