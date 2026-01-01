Продолжается прием заявок на участие в интернет-конкурсе "Читаем всей семьей"

До 30 сентября 2026 года проходит прием заявок на участие во Всероссийском интернет-конкурсе аудиовизуального контента "Читаем всей семьей". Организатором выступает Российское общество "Знание" при поддержке Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

К участию в конкурсе приглашаются семьи с детьми, для которых совместное чтение является традицией. Для участия одному из членов семьи необходимо разместить видеоролик, показывающий процесс семейного чтения или творческое осмысление прочитанного, продолжительностью от 1 до 5 минут в социальной сети "ВКонтакте" с хештегом #3наниеЧитаемВсейСемьей и подать заявку на участие на официальном сайте https://znanierussia.ru/chitaem.vsej.semiej.

Заявки принимаются в двух основных номинациях: "Первые страницы", предназначенной для семей с детьми до шести лет, в которой рассматриваются первые шаги ребенка в знакомстве с книгой, и "Читаем вместе", где открываются возможности для свободного творческого самовыражения семей с детьми разного возраста.