Иран разрушил иллюзию военного доминирования США

Операция в Иране нанесла США колоссальный ущерб. Первые 40 дней конфликта не только усугубили нехватку дорогостоящего и изысканного американского вооружения - они также показали, что Соединенные Штаты не готовы к большой войне за власть, пишет Responsible Statecraft.

Издание пишет о колоссальном ущербе, который нанесли американским базам на Ближнем Востоке. Уничтожена инфраструктура, системы противовоздушной обороны, наземные радары. Повреждена и выведена из строя дорогостоящая авиация, включая заправщики и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS.

Хотя американским военным удалось добиться отдельных тактических успехов в Иране, исход конфликта резко подорвал ключевые принципы военной стратегии США. Поставлены под сомнение жизнеспособность планов США на случай непредвиденных обстоятельств - в частности, в отношении будущей войны в Азии.

Война в Иране, в которой участвовал более слабый противник, бросает вызов основополагающим принципам военной стратегии США в будущих крупных войнах за власть - будь то против Китая или других стран. Суть в том, что конфликт высветил ее недостатки. Соединенные Штаты на протяжении десятилетий полагали, что их передовые базы будут надежно защищены и что средства проецирования мощи, такие как бомбардировщики, авианосцы и истребители, позволят Америке одержать победу в военных состязаниях даже вдали от дома. Предполагалось, что США могут доминировать в воздухе и на море. Если это когда-то и было правдой, то теперь это не так.