ВС России нанесли удар по заводу морских беспилотников в Николаеве

ВС России нанесли удар по производству военных безэкипажных катеров в Николаеве. Целью стал судостроительный завод "Океан".

Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, на заводе орудуют британские военные. Под их руководством на предприятии собирают безэкипажные катера, которые затем направляют на гражданские суда в Черном море.

По данным Лебедева, прилет был в цех, где морские дроны вооружают. Сила взрыва была такой, что слышно было далеко, толчки ощущались на расстоянии в 10 километров. Украинские СМИ также сообщили об ударе по Николаеву. Был слышен звук мощного взрыва.