Медведев рассказал о зоне гарантированного уничтожения

Беспилотные летательные аппараты сковывают всю боевую активность в рамках так называемой kill zone - зоны гарантированного уничтожения. На такие возможности беспилотных войск указал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев посетил учебный центр Ленинградского военного округа. Зампред Совбеза заявил: те, кто сейчас занимается беспилотниками - будущий костяк военной элиты России. Он призвал слушателей беречь себя: по словам Медведева, такие специалисты важны как для своих близких, так и для страны.

Зампред Совбеза указал на особенность использования БПЛА. По слова Медведева, справиться с проблемой "роя дронов" сегодня не может ни одна армия в мире.