Сикорский восхитился "яйцами" Каллас

"Мужество" Каи Каллас восхитило главу МИД Польши. Радослава Сикорского потрясли слова верховного представителя Европейского союза по иностранным делам о том, что Европа не должна унижаться перед Россией.

Глава евродипломатии ранее призвала Запад не унижаться, умоляя Россию о переговорах. Каллас заявила, что Евросоюз не вернется к обычным отношениям с Россией даже после завершения конфликта на Украине.

Польский министр иностранных дел пожелал, чтобы у некоторых мужчин "были яйца", как у Каллас. Свой комментарий он опубликовал в соцсети Х.