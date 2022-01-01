Следком обнаружил на освобожденных территориях ДНР останки 74 мирных жителей

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел совещание в Мариуполе. Были оглашены результаты работы по сбору доказательств преступлений украинских националистов, сообщили в пресс-службе СК России.

Как стало известно, в недавно освобожденных населенных пунктах ДНР обнаружены и эксгумированы останки 74 мирных жителей. Назначены необходимые экспертизы.

Также следствие продолжает устанавливать преступления украинских националистов в Мариуполе в 2022 году. Перед судом вскоре предстанут двое военнослужащих 36 бригады морской пехоты ВСУ - Юрий Легенький и Фарид Муждабаев. Установлено, что по приказу командира Михаила Мусько с позывным "Людоед" они устроили "сафари" на мирного жителя. В мужчину выпустили более 60 пуль.