Ракета-носитель "Союз-5" стартовала с космодрома "Байконур"

Ракета-носитель нового поколения "Союз-5" среднего класса впервые стартовала с космодрома "Байконур". Грузоподъемность - 17 тонн, высокая точность выведения полезной нагрузки на околоземную орбиту и самый мощный в мире жидкостный ракетный двигатель, разработанным российским НПО "Энергомаш".

Для управления носителем используется отечественный быстродействующий компьютер. Первая и вторая ступени отработали штатно, габаритно-массовый макет выведен на расчетную суборбитальную траекторию.

Сегодняшний пуск - часть летно-конструкторских испытаний. Проект реализуется совместно с партнерами из Казахстана.